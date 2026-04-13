Visite guidée par le propriétaire, Parc de Caradeuc, Bécherel

Visite guidée par le propriétaire 6 et 7 juin Parc de Caradeuc Ille-et-Vilaine

7€ > 15 ans- Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le propriétaire vous guidera dans le parc en vous initiant aux règles de composition d’un parc de style français : perpective, harmonie, symétrie. Vous apprendrez à regarder tous détails : décoration des vases, signification des statues… 1h30 de déambulation sans ennui !

Parc de Caradeuc Parc de caradeuc, 35190 Bécherel, France Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33624840509 http://www.caradeuc.com Vaste parc privé aménagé autour d’un château du XVIIIe siècle. Tracé sous la Restauration dans le style anglais, il est redessiné au tournant des XIXe et XXe siècles dans le style français par le paysagiste Édouard André, et parachevé dans les années 1950 par Jacques de Wailly. Il rassemble tous les éléments caractéristiques du style classique : parterres réguliers avec pièces d’eau, boulingrin, salles de verdure, longues allées rectilignes, nombreuses fabriques et statues, etc., et offre un très beau panorama sur la haute vallée de la Rance. (MH – 40 ha). Parking.

Le propriétaire vous guidera dans le parc en vous initiant aux règles de composition d’un parc de style français : perpective, harmonie, symétrie. Vous apprendrez à regarder tous détails : décoration…

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