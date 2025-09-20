Visite guidée par les élèves de la Cité scolaire Baudelaire Roubaix

Visite guidée par les élèves de la Cité scolaire Baudelaire Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée par les élèves de la Cité scolaire Baudelaire

23 avenue Le Nôtre Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée de l’ancien collège et lycée de jeunes filles accompagnée des élèves de l’école

Visite guidée de l’ancien collège et lycée de jeunes filles accompagnée des élèves de l’école .

23 avenue Le Nôtre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Guided tour of the former girls? high school accompanied by schoolchildren

German :

Führung durch das ehemalige Mädchengymnasium in Begleitung von Schülern der Schule

Italiano :

Visita guidata dell’ex scuola secondaria femminile, accompagnata dagli studenti della scuola

Espanol :

Visita guiada a la antigua escuela secundaria femenina acompañada por alumnas de la escuela

L’événement Visite guidée par les élèves de la Cité scolaire Baudelaire Roubaix a été mis à jour le 2025-08-18 par Hauts-de-France Tourisme