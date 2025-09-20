Visite guidée par les élèves de la Cité scolaire Baudelaire Roubaix
23 avenue Le Nôtre Roubaix Nord
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée de l’ancien collège et lycée de jeunes filles accompagnée des élèves de l’école
23 avenue Le Nôtre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Guided tour of the former girls? high school accompanied by schoolchildren
German :
Führung durch das ehemalige Mädchengymnasium in Begleitung von Schülern der Schule
Italiano :
Visita guidata dell’ex scuola secondaria femminile, accompagnata dagli studenti della scuola
Espanol :
Visita guiada a la antigua escuela secundaria femenina acompañada por alumnas de la escuela
