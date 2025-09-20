Visite guidée par les propriétaires Manoir du Val aux Houx Guégon

Visite guidée par les propriétaires Manoir du Val aux Houx Guégon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée par les propriétaires 20 et 21 septembre Manoir du Val aux Houx Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous visiterez le val aux houx, en entrant dans la cour intérieure du manoir et entrerez dans le logis pour voir la cuisine et la salle sous charpente du VXé siècle puis vous pourrez passer dans le jardin arrière.

Manoir du Val aux Houx Val aux houx, 56120, Guégon Guégon 56120 Morbihan Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000005;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-le-val-au-houx-guegon/e3a385e9-4603-4538-9d00-0fbebc1e72ef Le nom de Val au Houx est une altération de Val au Houlle du nom de la famille du Houlle qui tenait le manoir au 15e siècle. Le manoir est situé au flanc d’un coteau assez pentu dominant un vallon vers le sud. L’élévation antérieure est au nord et donne sur une vaste cour fermée par des bâtiments de dépendances et des murs. Le manoir comprend trois corps de logis alignés au sud de la cour face à l’entrée ; deux corps de logis du 15e siècle ont conservé leur volume d’origine et les charpentes sont en place. L’autre corps de logis serait de la fin du 16e siècle, d’après la mouluration des baies. stationnement prévu en contrebas. Travaux en cours

Vous visiterez le val aux houx, en entrant dans la cour intérieure du manoir et entrerez dans le logis pour voir la cuisine et la salle sous charpente du VXé siècle puis vous pourrez passer dans le…