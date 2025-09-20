Visite guidée par Luc Benoit Brouard, maître-verrier et restaurateur des deux verrières du bassin du musée La Piscine Roubaix
Visite guidée par Luc Benoit Brouard, maître-verrier et restaurateur des deux verrières du bassin du musée La Piscine
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025, le musée La Piscine vous propose deux visites guidées inédites par Luc Benoit Brouard, maître-verrier, restaurateur des 2 verrières du bassin lors des travaux de réhabilitation en 2001. .
23 rue de l’Esperance Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 64 lapiscine.musee@mairie-roubaix.fr
