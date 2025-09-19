Visite guidée par un guide-conférencier du service Patrimoine » Évolution architecturale de la ville de Pointe-à-Pitre » Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Dédié aux scolaires sur inscription

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

L’architecture de Pointe-à-Pitre reflète une histoire riche marquée par les catastrophes naturelles et les reconstructions successives. Depuis le XVIIIe siècle, la ville a intégré des styles variés, du bois traditionnel aux structures en béton modernes, adaptés aux contraintes climatiques et insulaires.

Les maisons bourgeoises, les édifices publics et les quartiers rénovés témoignent d’une transformation continue, entre héritage colonial et modernité

Durant ces Journées Européennes du patrimoine, voyons comment Pointe-à-Pitre poursuit sa métamorphose avec une ambitieuse rénovation urbaine qui valorise son patrimoine tout en regardant vers l’avenir.

