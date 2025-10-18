Visite guidée par un guide-conférencier du service Patrimoine » Évolution architecturale de la ville de Pointe-à-Pitre » Le centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Visite guidée par un guide-conférencier du service Patrimoine » Évolution architecturale de la ville de Pointe-à-Pitre » Le centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre samedi 18 octobre 2025.

Visite guidée par un guide-conférencier du service Patrimoine » Évolution architecturale de la ville de Pointe-à-Pitre » 18 et 19 octobre Le centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Rendez-vous au Centre Culturel Rémy Nainsouta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:30:00 – 2025-10-18T17:00:00

Fin : 2025-10-19T15:30:00 – 2025-10-19T17:00:00

L’architecture de Pointe-à-Pitre reflète une histoire riche marquée par les catastrophes naturelles et les reconstructions successives. Depuis le XVIIIe siècle, la ville a intégré des styles variés, du bois traditionnel aux structures en béton modernes, adaptés aux contraintes climatiques et insulaires.

Les maisons bourgeoises, les édifices publics et les quartiers rénovés témoignent d’une transformation continue, entre héritage colonial et modernité

Durant ces journées nationales pour l’Architecture, voyons comment Pointe-à-Pitre poursuit sa métamorphose avec une ambitieuse rénovation urbaine qui valorise son patrimoine tout en regardant vers l’avenir.

Le centre culturel Rémy Nainsouta Boulevard Légitimus, 97110 Pointe-à-pitre, Guadeloupe Pointe-à-Pitre 97110 Chanzy Guadeloupe Guadeloupe +590 590 83 06 43 Le Centre Rémy Nainsouta, situé dans le bâtiment de l’ancien hôpital Saint-Jules, a été entièrement restauré après le passage du cyclone Hugo en 1989. Ce centre culturel porte le nom d’un grand humaniste, anticolonialiste, ancien maire de Saint-Claude (Guadeloupe). Le rez-de-chaussée dispose d’une bibliothèque consacrée à la Caraïbe et d’une salle de conférence, le premier étage abrite un vaste espace d’expositions.

Né en 1883 à Saint-Claude en Guadeloupe, Rémy Nainsouta, fils d’un charpentier et d’une servante, fit des études secondaires au Lycée Carnot, bénéficiant d’une bourse. Elève brillant, plusieurs fois major de sa promotion, il fit ensuite l’école des cavaliers à Saumur. Il travailla au Sénégal, en Mauritanie, au Soudan (ancienne république du Mali) où il obtint le titre d’Inspecteur Général vétérinaire. Ces années au contact des Africains lui apprirent beaucoup sur le colonialisme. Maire de la ville de Saint-Claude de 1945 à 1965, il œuvra pour le développement de l’éducation avec la construction de plusieurs écoles dans la commune qu’il administrait. Preuve de son engagement, il fut précurseur en faisant ériger en 1948 la stèle de Louis Delgrès au Matouba. Il décède le 29 janvier 1969 à Saint-Claude.

L’architecture de Pointe-à-Pitre reflète une histoire riche marquée par les catastrophes naturelles et les reconstructions successives. Depuis le XVIIIe siècle, la ville a intégré des styles variés, …

Ville de Pointe-à-Pitre