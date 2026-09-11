Visite guidée Paray en jeux Place de l’Hôtel-de-Ville Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Hôtel-de-Ville · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Visite guidée Paray en jeux
Place de l’Hôtel-de-Ville Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soyez acteur de cette visite insolite en vous glissant dans la peau d’un candidat de jeu animé par nos guides ! Un peu de culture, une dose d’humour pour un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! Terminez cette visite par une dégustation de produits locaux. Et pour finir en beauté l’équipe gagnante aura la chance de participer au tirage au sort pour tenter de gagner un lot. .
Place de l’Hôtel-de-Ville Avenue Jean Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 85 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
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English : Journée européennes du patrimoine Visite guidée Paray en jeux
L’événement Visite guidée Paray en jeux Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-23 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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