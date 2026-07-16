Visite guidée parc/château Association Potelles en Hainaut/les amis du château, Château de Potelle, Potelle

Informations pratiques

Visite guidée parc/château

Association Potelles en Hainaut/les amis du château 19 et 20 septembre Château de Potelle Nord

5 euros, gratuit enfants accompagnés moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Association « Potelles en Hainaut/les amis du château »

Le château de Potelles à Potelle, un fleuron du Moyen Âge…

D’abord maison forte édifiée par le chevalier Gilles de Mortagne vers 1290 et ancienne place forte du Hainaut, le château de Potelles est un témoin unique de notre histoire. Forteresse médiévale, Potelles est devenu au fil du temps une demeure d’agrément. Tours et murailles ont subi les invasions, le feu, les guerres. Depuis le XIIIème siècle, toujours des femmes et des hommes ont relevé le château. Au début du XIXème siècle, le chanoine de Carondelet entreprend de nombreux chantiers destinés à restaurer le château. En 1832, il en fait don à sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres de l’actuelle propriétaire. Potelles est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 19 janvier 1944.

« Bijou du patrimoine nordiste », Potelles a fait l’objet de nombreux reportages…

Informations complémentaires : Visites « accompagnées » (départ tous les quarts d’heure). Potelles, un château unique représentatif de l’histoire médiévale du Hainaut – les visiteurs auront la possibilité de découvrir : le châtelet d’entrée, la chapelle, le parc, la grange, la salle des gardes.

Château de Potelle 9 rue du château – 59530 Potelle Potelle 59530 Nord Hauts-de-France Cette ancienne place forte du Hainaut a été érigée vers 1290 par le chevalier Gilles de Mortagne, seigneur de Potelle. Elle fut endommagée au fil des siècles par les guerres. Le Chanoine de Carondelet entreprit sa restauration en 1817. Il en confia la propriété à sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres de l’actuel propriétaire. Le château de Potelle a été inscrit à l’inventaire des monument historique en 1944.

Association « Potelles en Hainaut/les amis du château »

Association Potelles en Hainaut/les amis du château