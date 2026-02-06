Visite guidée parc et Château de Mornay Château de Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle

Visite guidée parc et Château de Mornay

Château de Mornay 216 route de Ribemont-Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-22 2026-05-03 2026-06-28 2026-10-18

Venez (re)découvrir l’histoire du Château de Mornay lors de cette visite guidée par son propriétaire.

Une visite ludique d’1h15 dans les coulisses d’une famille qui œuvre pour préserver ce patrimoine local.

Château de Mornay 216 route de Ribemont-Mornay Saint-Pierre-de-l’Isle 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 38 76 chateaudemornay17@gmail.com

English :

Come and (re)discover the history of Château de Mornay on this guided tour led by its owner.

A fun 1h15 visit behind the scenes of a family working to preserve this local heritage.

