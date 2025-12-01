Visite guidée Parcours Art Déco Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée Parcours Art Déco Rue du Mouton Romans-sur-Isère dimanche 14 décembre 2025.

Visite guidée Parcours Art Déco

Rue du Mouton RDV à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Un parcours à la découverte de ce courant d’architecture des années 1920-1930 qui se matérialise dans les rues de Romans par des décors et des matériaux caractéristiques formes géométriques, usage du béton, ornements stylisés des façades.

.

Rue du Mouton RDV à la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

A journey to discover this architectural trend of the 1920s-1930s, which took shape in the streets of Romans with its characteristic decorations and materials: geometric shapes, use of concrete, stylized ornamentation on facades.

German :

Ein Rundgang zur Entdeckung dieser Architekturströmung der 1920er und 1930er Jahre, die sich in den Straßen von Romans durch charakteristische Dekors und Materialien materialisiert: geometrische Formen, Verwendung von Beton, stilisierte Fassadenverzierungen.

Italiano :

Un viaggio alla scoperta di questo movimento architettonico degli anni Venti e Trenta, che ha preso forma nelle strade di Roma con i suoi disegni e materiali caratteristici: forme geometriche, uso del cemento, ornamenti stilizzati sulle facciate.

Espanol :

Un viaje para descubrir este movimiento arquitectónico de los años 20 y 30, que tomó forma en las calles de Roma con sus diseños y materiales característicos: formas geométricas, uso del hormigón, ornamentación estilizada en las fachadas.

L’événement Visite guidée Parcours Art Déco Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme