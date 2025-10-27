Visite guidée: Parcours d’une résistante juive Mémorial de la Shoah Paris

Visite guidée: Parcours d’une résistante juive Mémorial de la Shoah Paris lundi 27 octobre 2025.

À travers le parcours d’une résistante juive, les visiteurs découvrent les différentes formes d’engagement, du sauvetage à la lutte armée. Des documents d’archives et des photos permettent de saisir les enjeux de cette résistance plurielle.

RÉSERVER

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Le lundi 27 octobre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-27T15:00:00+01:00

fin : 2025-10-27T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-27T14:00:00+02:00_2025-10-27T15:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial