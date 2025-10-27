Visite guidée: Parcours d’une résistante juive Mémorial de la Shoah Paris
À travers le parcours d’une résistante juive, les visiteurs découvrent les différentes formes d’engagement, du sauvetage à la lutte armée. Des documents d’archives et des photos permettent de saisir les enjeux de cette résistance plurielle.
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Le lundi 27 octobre 2025
de 14h00 à 15h30
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
