Visite guidée Parcours Jules Verne Amiens

Visite guidée Parcours Jules Verne Amiens dimanche 20 juillet 2025.

Visite guidée Parcours Jules Verne

Place de l’Hôtel de Ville Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 11:00:00

fin : 2025-07-20 13:00:00

Date(s) :

2025-07-20 2025-08-03 2025-11-16 2026-03-14

Parcours urbain

Embarquez pour une aventure inoubliable au cœur d’Amiens sur les traces de Jules Verne, le maître des Voyages Extraordinaires.

Notre parcours commence à l’Hôtel de Ville pour les présentations d’usage avec le maître de l’imaginaire (et notre guide-conférencier !), et se poursuit jusqu’au Nautipoulpe, œuvre d’art qui ferait rougir le Nautilus lui-même !

Préparez-vous à explorer un monde où la réalité se mêle à la fiction, et laissez-vous rêver dans la ville où l’écrivain mondialement célèbre a rédigé ses plus belles œuvres !

RDV dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Durée 1h45/2h.

Réservation conseillée sur https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Rubrique Visites thématiques et Ateliers Jeune Public.

Parcours urbain

Embarquez pour une aventure inoubliable au cœur d’Amiens sur les traces de Jules Verne, le maître des Voyages Extraordinaires.

Notre parcours commence à l’Hôtel de Ville pour les présentations d’usage avec le maître de l’imaginaire (et notre guide-conférencier !), et se poursuit jusqu’au Nautipoulpe, œuvre d’art qui ferait rougir le Nautilus lui-même !

Préparez-vous à explorer un monde où la réalité se mêle à la fiction, et laissez-vous rêver dans la ville où l’écrivain mondialement célèbre a rédigé ses plus belles œuvres !

RDV dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Durée 1h45/2h.

Réservation conseillée sur https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Rubrique Visites thématiques et Ateliers Jeune Public. .

Place de l’Hôtel de Ville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Urban trail

Embark on an unforgettable adventure in the heart of Amiens, in the footsteps of Jules Verne, the master of Extraordinary Voyages.

Our tour begins at the Hôtel de Ville for the usual introductions with the master of the imagination (and our guide-lecturer!), and continues to the Nautipoulpe, a work of art that would make the Nautilus itself blush!

Get ready to explore a world where reality meets fiction, and let yourself dream in the city where the world-famous writer penned his finest works!

Meet in the Cour de l’Hôtel de Ville.

Duration: 1h45/2h.

Reservations recommended on https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Thematic Tours and Workshops for Young Audiences section.

German :

Urban Parcours

Begeben Sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer im Herzen von Amiens auf den Spuren von Jules Verne, dem Meister der außergewöhnlichen Reisen.

Unser Rundgang beginnt im Rathaus, wo wir uns mit dem Meister der Phantasie (und unserem Fremdenführer!) bekannt machen, und führt uns weiter zum Nautipoulpe, einem Kunstwerk, das selbst die Nautilus erröten lassen würde!

Bereiten Sie sich darauf vor, eine Welt zu erkunden, in der sich Realität und Fiktion vermischen, und lassen Sie sich in der Stadt, in der der weltberühmte Schriftsteller seine schönsten Werke schrieb, zum Träumen verführen!

RDV im Hof des Rathauses.

Dauer: 1:45/2:00 Uhr.

Reservierung empfohlen unter https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Rubrik Thematische Besichtigungen und Workshops für junges Publikum.

Italiano :

Percorso urbano

Partite per un’avventura indimenticabile nel cuore di Amiens, seguendo le orme di Jules Verne, il maestro dei viaggi straordinari.

Il nostro tour inizia dal Municipio di Amiens, dove ci verrà presentato il maestro dell’immaginazione (e la nostra guida turistica!), e prosegue verso il Nautipoulpe, un’opera d’arte che farebbe arrossire il Nautilus stesso!

Preparatevi a esplorare un mondo in cui la realtà incontra la finzione e a lasciarvi sognare nella città in cui lo scrittore di fama mondiale ha scritto le sue opere più belle!

Appuntamento nella Cour de l’Hôtel de Ville.

Durata: 1h45/2h.

Prenotazione consigliata su https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Sezione Visite e laboratori tematici per il pubblico giovane.

Espanol :

Ruta urbana

Embárquese en una aventura inolvidable en el corazón de Amiens, siguiendo los pasos de Julio Verne, el maestro de los Viajes Extraordinarios.

Nuestro recorrido comienza en el Ayuntamiento de Amiens, donde nos presentarán al maestro de la imaginación (¡y a nuestro guía turístico!), y continúa hasta la Nautipoulpe, una obra de arte que haría sonrojar al mismísimo Nautilus

Prepárese para explorar un mundo en el que la realidad se mezcla con la ficción, y déjese llevar por los sueños en la ciudad donde el escritor de fama mundial escribió sus mejores obras

Encuentro en el Cour de l’Hôtel de Ville.

Duración: 1h45/2h.

Se recomienda reservar en https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Sección Visitas temáticas y talleres para público joven.

L’événement Visite guidée Parcours Jules Verne Amiens a été mis à jour le 2025-06-19 par OT D’AMIENS