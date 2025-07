Visite guidée Parcours saveurs Office de Tourisme La Rochelle

Visite guidée Parcours saveurs

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-15

fin : 2025-08-26

Visite guidée avec dégustations à la découverte des saveurs du terroir.

English : Guided tour Parcours saveurs

Guided tour with tastings to discover the flavours of the land.

German : Führung Parcours saveurs

Geführte Tour mit Verkostungen, um die Aromen des Landes zu entdecken.

Italiano :

Visita guidata con degustazione per scoprire i sapori della regione.

Espanol : Visita guiada Parcours saveurs

Visita guiada con degustaciones para descubrir los sabores de la tierra.

