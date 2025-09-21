Visite guidée « Paris-Le Bourget : histoire et architecture d’un aéroport centenaire » Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget

Visite guidée « Paris-Le Bourget : histoire et architecture d’un aéroport centenaire » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Inscription auprès du Point informations. Maximum 25 personnes par créneau de visite. Départ dans le hall des Huit colonnes.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouvert en 1914 à des fins militaires puis au trafic commercial à partir de 1919, l’aéroport de Paris-Le Bourget est un site aéronautique mythique toujours en activité, plus d’un siècle après sa mise en service ! Devenu premier aéroport d’affaires en Europe, il accueille également le musée de l’Air et de l’Espace depuis 1975. Partez à la découverte de l’histoire mouvementée de l’ancêtre d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle… et de son aérogare « Art déco », réalisée par l’architecte Georges Labro en 1936-1937.

• Lieu : aérogare historique

• Durée : 1h30

• Horaires : 14h et 16h – uniquement le dimanche

• Recommandation d’âge : à partir de 8 ans

Musée de l’Air et de l’Espace 3 esplanade de l’Air et de l’Espace, 93350 Le Bourget, France Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149927000 https://www.museeairespace.fr Remplaçant une première aérogare, un ensemble de petits pavillons édifiés entre 1922 et 1926, l’actuelle aérogare du Bourget est construite pour le ministère de l’Air, après concours, par l’architecte Georges Labro. Commencée en 1936, elle est inaugurée le 12 novembre 1937. Le bâtiment, long de 233 mètres, parallèle aux pistes et à la route de Flandre, est sérieusement endommagé par les bombardements de 1944. Il est reconstruit de 1946 à 1952, avec quelques modifications, par le même architecte, en collaboration avec l’Aéroport de Paris. La partie centrale de la façade côté « ville » est ornée de statues féminines symbolisant les continents, dues au sculpteur Armand Martial. Au nord de l’aérogare, cinq hangars en béton armé (non protégés) , conçus par l’ingénieur Henri Lossier en 1922 et doublés en profondeur en 1932, ont été partiellement reconstruits après la dernière guerre.

Depuis 1973, l’aérogare, seule rescapée française de sa génération, abrite les collections du Musée de l’Air et de l’Espace. En voiture, autocar ou 2 roues : Prendre l’A1 depuis Paris-Porte de La Chapelle. Sortie 5 « Aéroport du Bourget ». Venir en bus Prendre la ligne 610, 350, 152 ou 148, descendre à l’arrêt « Musée de l’Air et de l’Espace ». En métro : Prendre la ligne 7 – descendre à la station « La Courneuve » puis le bus ligne 152. En RER : Prendre le RER B – descendre à la station « Le Bourget » puis le bus ligne 152.

© Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris-Le Bourget-Vincent Pandellé