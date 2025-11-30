[Visite guidée] Parole d’ivoirier Musée de Dieppe Dieppe

[Visite guidée] Parole d’ivoirier Musée de Dieppe Dieppe dimanche 30 novembre 2025.

[Visite guidée] Parole d’ivoirier

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Philippe Ragault, dernier sculpteur sur ivoire de Dieppe et l’association Terres et Mers d’Ivoire vous proposent une découverte sensible, historique mais aussi une démonstration technique de cette matière fascinante. Une rencontre exceptionnelle qui témoigne d’un artisanat local pluriséculaire.

Intervenants Philippe Ragault, Isabelle Abraham.

Durée sessions de 30 minutes.

Réservation conseillée .

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] Parole d’ivoirier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite guidée] Parole d’ivoirier Dieppe a été mis à jour le 2025-09-27 par Seine-Maritime Attractivité