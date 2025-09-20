Visite guidée « Paroles d’hospitaliers : de l’hospice à l’Ehpad : l’accueil et le soin des personnes âgées » Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Beaune

Visite guidée « Paroles d’hospitaliers : de l’hospice à l’Ehpad : l’accueil et le soin des personnes âgées » Samedi 20 septembre, 14h15 Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune Côte-d’Or

Sur inscription | Tarif : 14 € | Tarif réduit : 11 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assisitez à la visite guidée « Paroles d’hospitaliers : de l’hospice à l’Ehpad : l’accueil et le soin des personnes âgées », avec le docteur Olivier Turpin, médecin généraliste et gériatre à la retraite des Hospices civils de Beaune.

Aller à la rencontre des soignants des Hospices civils de Beaune pour partager leur regard sur le lieu et comprendre l’évolution des pratiques hospitalières, c’est une autre manière de cheminer dans les espaces historiques du soin. De l’Hôtel-Dieu à l’Ehpad Saint-Luc, le docteur Turpin revient sur son histoire professionnelle en expliquant comment la prise en charge des personnes âgées s’est transformée du XVe siècle à nos jours.

Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune 2 Rue de l'Hôtel-dieu, 21200 Beaune, France

Destiné à accueillir et soigner les pauvres malades, l'hôtel-Dieu a été fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon (charte de fondation datée du 4 août 1443). L'établissement accueillit ses premiers malades le 1er janvier 1452.

Depuis le début du XXe siècle, l'édifice est l'objet de travaux de restauration très importants commencés en 1902-1907 avec la réinvention des couvertures polychromes. Des salles de séminaires ont été aménagées à l'emplacement de la chambre Sainte-Catherine, de l'infirmerie et de l'ouvroir des sœurs. Désaffecté en 1971, l'hôtel-Dieu est désormais un monument historique, site culturel et touristique.

