Visite guidée partielle du site de Bonnevaux Abbaye de Bonnevaux, Marcay Marçay

samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Par groupe de 10 personnes. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le site de l’Abbaye de Bonnevaux et ses bâtiments historiques.

Lieu de vie d’une communauté bénédictine et centre de méditation, les murs de Bonnevaux ont beaucoup à dévoiler.

Les visites auront lieu à 14h, 15h et 16h le samedi 20/09 et le dimanche 21/09, par groupe de 10 personnes maximum.

Abbaye de Bonnevaux, Marcay Bonnevaux, 86370 Marçay Marçay 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://bonnevauxwccm.org/fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@bonnevauxabp.com »}] Parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Abbaye de Bonnevaux