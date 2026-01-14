Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire Eglise Saint Symphorien Mauges-sur-Loire

Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire

Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-09 2026-08-13 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09

Suivez Hélène pour une visite de Montjean-sur-Loire, village des bords de Loire à l’histoire fluviale et industrielle passionnante entre Angers et Ancenis.

Venez découvrir le passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

2 heures de déambulation depuis les coteaux jusqu’aux bords de Loire.

Visite proposée le 2ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 14h00, devant l’église de Montjean-sur-Loire.

Tarif 10€ par personne (4 personnes minimum).

Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .

Eglise Saint Symphorien 12 Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow Hélène for a visit of Montjean-sur-Loire, a village on the banks of the Loire with a fascinating river and industrial history between Angers and Ancenis.

L’événement Visite guidée Passé minier et chaufournier de Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges