Visite guidée : « Patrimoine architectural contemporain du Carré d’Art » Carré d’art – musée d’art contemporain Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Depuis plus de 20 ans, le Carré d’Art de l’architecte Norman Foster siège dans le centre-ville et répond à l’architecture antique de la Maison Carrée. Cette visite explique l’architecture de ce bâtiment mais aussi les œuvres in situ et le mobilier de Norman Foster.

Carré d’art – musée d’art contemporain Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie 0466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

© Stéphane Ramillon