VISITE GUIDEE PATRIMOINE & ART Agde

VISITE GUIDEE PATRIMOINE & ART

Place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Nouvelle visite guidée dans le coeur de ville d’AGDE, mêlant découvertes historiques et architecturales avec la visite de la galerie du patrimoine et l’immersion dans l’univers de la créatrice Rosa ADDABBO Couture.

Les visites guidées Métiers d’art et Patrimoine à Agde continuent en octobre !!!

Laissez-vous surprendre par cette expérience inédite et réservez dès à présent votre place !

Au programme 1h30 de balade immersive rythmée par des haltes dans les ruelles chargées d’histoire, des anecdotes insolites, la découverte de l’atelier de la créatrice Rosa Addabbo Couture dans le coeur de ville d’Agde.

> Départ Bureau d’Information Touristique d’Agde

Place de la Belle Agathoise

> Sur inscription

> GRATUIT

Place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 contact@masterini.fr

English :

A new guided tour of AGDE’s town center, combining historical and architectural discoveries with a visit to the heritage gallery and immersion in the world of designer Rosa ADDABBO Couture.

German :

Neue Führung durch das Stadtzentrum von AGDE, die historische und architektonische Entdeckungen mit dem Besuch der Galerie des Kulturerbes und dem Eintauchen in die Welt der Designerin Rosa ADDABBO Couture verbindet.

Italiano :

Un nuovo tour guidato del centro di AGDE, che combina scoperte storiche e architettoniche con una visita alla galleria del patrimonio e un’immersione nel mondo della stilista Rosa ADDABBO Couture.

Espanol :

Una nueva visita guiada por el centro de AGDE, que combina descubrimientos históricos y arquitectónicos con una visita a la galería del patrimonio y una inmersión en el universo de la diseñadora Rosa ADDABBO Couture.

