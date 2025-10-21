Visite guidée patrimoine | Bergerac Quai Cyrano Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac et découvrez les mystères des places…

Uniquement sur réservation (à partir du 1er octobre) .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

English : Visite guidée patrimoine | Bergerac

The Bergerac Tourist Office Quai Cyrano offers you a guided tour of the old town of Bergerac, accompanied by a tour guide.

You’ll stroll through the emblematic squares and streets of the old town, and cross paths with Cyrano de Bergerac.

Booking essential.

German : Visite guidée patrimoine | Bergerac

Begeben Sie sich auf die Spuren der Geschichte von Bergerac. In Begleitung eines unserer Fremdenführer entdecken Sie die Geheimnisse der symbolträchtigen Plätze und Straßen der Altstadt und treffen garantiert auf unsere lokale Berühmtheit: Cyrano!

AUF RESERVIERUNG

Espanol : Visite guidée patrimoine | Bergerac

La Oficina de Turismo de Bergerac Quai Cyrano le propone una visita guiada por el casco antiguo de Bergerac, acompañado por un guía turístico.

Pasee por las plazas y calles emblemáticas del casco antiguo y conozca a Cyrano de Bergerac.

Imprescindible reservar.

