Visite guidée patrimoine | Bergerac Quai Cyrano Bergerac

Visite guidée patrimoine | Bergerac Quai Cyrano Bergerac mardi 28 octobre 2025.

Visite guidée patrimoine | Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac et découvrez les mystères des places…

Uniquement sur réservation (à partir du 1er octobre) .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

English : Visite guidée patrimoine | Bergerac

German : Visite guidée patrimoine | Bergerac

Italiano :

Espanol : Visite guidée patrimoine | Bergerac

L’événement Visite guidée patrimoine | Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides