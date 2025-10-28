Visite guidée patrimoine | Bergerac Quai Cyrano Bergerac
Visite guidée patrimoine | Bergerac Quai Cyrano Bergerac mardi 28 octobre 2025.
Visite guidée patrimoine | Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Partez sur les traces de l’histoire de Bergerac et découvrez les mystères des places…
Uniquement sur réservation (à partir du 1er octobre) .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
English : Visite guidée patrimoine | Bergerac
German : Visite guidée patrimoine | Bergerac
Italiano :
Espanol : Visite guidée patrimoine | Bergerac
L’événement Visite guidée patrimoine | Bergerac Bergerac a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides