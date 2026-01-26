Visite guidée patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac

Visite guidée patrimoine de Bergerac

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Gratuit

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Partez sur les traces de Bergerac, son histoire, son port, ses pierres. Accompagné de l’un de nos guides conférenciers, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.

Départ depuis l’office de tourisme

Sur réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com

