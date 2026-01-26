Visite guidée patrimoine de Bergerac Quai Cyrano Bergerac
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Partez sur les traces de Bergerac, son histoire, son port, ses pierres. Accompagné de l’un de nos guides conférenciers, vous découvrirez les mystères des places et rues emblématiques de la vieille ville et rencontrerez à coup sûr notre célébrité locale Cyrano.
Gratuit moins de 6 ans
Départ depuis l’office de tourisme
Sur réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 contact@quai-cyrano.com
