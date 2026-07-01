Visite guidée : patrimoine de la Sélune au fil du temps et de l’histoire, Abbaye Notre Dame de Montmorel, Poilley

Informations pratiques

Visite guidée : patrimoine de la Sélune au fil du temps et de l’histoire Dimanche 20 septembre, 10h30 Abbaye Notre Dame de Montmorel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Abbaye de Montmorel en partenariat avec l’Auberge de la Sélune (Hôtel restaurant de Ducey) propose un évènement culturel et ludique pour toute la famille.

Au fil du temps et de l’eau, découvrez ces deux patrimoines sur les rives de la Sélune, pour une traversée historique du Moyen Âge à nos jours.

Visites guidées et jeu de questions/réponses sur les deux sites.

Abbaye Notre Dame de Montmorel 50220 Poilley Poilley 50220 Manche Normandie 0661142339 Abbaye fondée en 1160 par Rual du Homme, confirmée en 1162 par Henri II, roi d’Angleterre. La protection est accordée en 1195 par Richard Cur de Lion. Montmorel constituait l’une des quatre abbayes d’hommes de l’ancien diocèse d’Avranches. L’église fut bâtie dès la création de l’abbaye. Le cloître en occupait l’aire sud. Le logis abbatial fermait le cloître au sud. Les guerres de Religion affectent l’abbaye. En 1602, l’abbaye est partiellement reconstruite. Au 17e siècle, elle possède une école théologique qui dispense les doctrines jansénistes. En 1791, elle est vendue comme bien national. L’église et les principaux bâtiments conventuels encore debout sont détruits. En subsistent le logis, les vestiges de l’aile orientale du cloître, la léproserie et les moulins. Parking accessible après le Bois d’Ardennes à Ducey

L’Abbaye de Montmorel en partenariat avec l’Auberge de la Sélune (Hôtel restaurant de Ducey) propose un évènement culturel et ludique pour toute la famille.

©Patrick Courault