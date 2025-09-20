Visite guidée « Patrimoine en chantier, de l’histoire du pont à sa restauration » Pont Valentré Cahors

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

La Direction du patrimoine vous invite à redécouvrir la Maison de l’eau et le pont Valentré au gré des siècles et de leurs évolutions. Dans le cadre du projet de restauration, un focus particulier sera fait sur les désordres qui touchent actuellement l’édifice et qui seront au coeur de sa campagne de sa future campagne de restauration.

Plus grand pont fortifié médiéval d'Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

© Pont Valentré