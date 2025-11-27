Visite guidée Patrimoine en résonnance Dévotions Rongo et la Sainte Coiffe Place François Mitterrand Cahors

Tarif : 8 EUR

27 novembre 2025, 15:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Dans la mythologie polynésienne de l’archipel des Gambiers, Rongo est le dieu de la pluie, de l’agriculture et du curcuma. Il est l’un des dieux principaux du panthéon mangarevien et sa représentation sculptée est un trésor national exposé au Musée Henri-Martin.

La Sainte Coiffe de Christ, quant à elle, est une relique insigne liée au Saint Suaire. Elle est vénérée dans la cathédrale de Cahors depuis de nombreux siècles et a récemment retrouvée sa place de choix dans la chapelle axiale de Saint Etienne.

Cette visite se propose de mettre en résonnance ces 2 biens culturels majeurs qui n’ont à 1ère vue rien de commun. Ils cristallisèrent pourtant des dévotions et des pratiques de vénérations qui se font échos au-delà des immenses différences culturelles.

Départ Office de Tourisme de Cahors.

Départ Office de Tourisme de Cahors. 8 €.

Place François Mitterrand Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

English :

In the Polynesian mythology of the Gambier archipelago, Rongo is the god of rain, agriculture and turmeric. He is one of the main gods of the Mangarevian pantheon, and his sculpted representation is a national treasure on display at the Henri-Martin Museum.

The Holy Cap of Christ, meanwhile, is an insignificant relic linked to the Holy Shroud. It has been venerated in Cahors Cathedral for many centuries, and was recently restored to its rightful place in the axial chapel of Saint Etienne.

The aim of this visit is to bring together these 2 major cultural assets, which at first glance have nothing in common. Yet they crystallized devotions and veneration practices that echo each other across vast cultural divides.

German :

In der polynesischen Mythologie des Gambier-Archipels ist Rongo der Gott des Regens, der Landwirtschaft und der Kurkuma. Er ist einer der Hauptgötter des mangarevianischen Pantheons und seine geschnitzte Darstellung ist ein nationaler Schatz, der im Musée Henri-Martin ausgestellt ist.

Die Heilige Kappe Christi ist eine bedeutende Reliquie, die mit dem Grabtuch verbunden ist. Sie wird seit vielen Jahrhunderten in der Kathedrale von Cahors verehrt und hat vor kurzem wieder ihren angestammten Platz in der Axialkapelle von Saint Etienne gefunden.

Dieser Besuch soll diese beiden bedeutenden Kulturgüter, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, in Resonanz bringen. Dennoch kristallisierten sich in ihnen Frömmigkeit und Verehrungspraktiken heraus, die über die enormen kulturellen Unterschiede hinweg widerhallen.

Italiano :

Nella mitologia polinesiana dell’arcipelago delle Gambiers, Rongo è il dio della pioggia, dell’agricoltura e della curcuma. È una delle principali divinità del pantheon mangarese e la sua rappresentazione scolpita è un tesoro nazionale esposto al Museo Henri-Martin.

Il Sacro Cappuccio di Cristo, invece, è un’importante reliquia legata alla Sacra Sindone. Venerato da molti secoli nella Cattedrale di Cahors, è stato recentemente riportato al suo posto nella cappella assiale di Saint Etienne.

L’obiettivo di questa visita è quello di riunire questi due grandi beni culturali, che a prima vista non hanno nulla in comune. Tuttavia, hanno cristallizzato devozioni e pratiche di venerazione che riecheggiano attraverso enormi differenze culturali.

Espanol :

En la mitología polinesia del archipiélago de Gambiers, Rongo es el dios de la lluvia, la agricultura y la cúrcuma. Es uno de los principales dioses del panteón mangareviano, y su representación esculpida es un tesoro nacional expuesto en el Museo Henri-Martin.

El Santo Capuchón de Cristo, por su parte, es una importante reliquia vinculada a la Sábana Santa. Venerado en la catedral de Cahors desde hace siglos, ha sido restituido recientemente al lugar que le corresponde en la capilla axial de Saint Etienne.

El objetivo de este recorrido es reunir estos dos grandes bienes culturales, que a primera vista no tienen nada en común. Sin embargo, han cristalizado devociones y prácticas de veneración que resuenan por encima de enormes diferencias culturales.

