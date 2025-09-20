Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux
Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée « patrimoine et architecture »
Chenonceaux Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite guidée « patrimoine et architecture »
Gratuit
Visite guidée « patrimoine et architecture »
Gratuit .
Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06 welcome@chenonceau.com
English :
Heritage and architecture » guided tour
Free
German :
Geführte Besichtigung « Kulturerbe und Architektur »
Kostenlos
Italiano :
Visita guidata « Patrimonio e architettura
Gratuito
Espanol :
Visita guiada « Patrimonio y arquitectura
Gratis
L’événement Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER