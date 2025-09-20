Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux

Visite guidée "patrimoine et architecture"

Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « patrimoine et architecture »

Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée « patrimoine et architecture »
Gratuit
Visite guidée « patrimoine et architecture »
Gratuit   .

Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 06  welcome@chenonceau.com

English :

Heritage and architecture » guided tour
Free

German :

Geführte Besichtigung « Kulturerbe und Architektur »
Kostenlos

Italiano :

Visita guidata « Patrimonio e architettura
Gratuito

Espanol :

Visita guiada « Patrimonio y arquitectura
Gratis

L’événement Visite guidée « patrimoine et architecture » Chenonceaux a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER