VISITE GUIDÉE PATRIMOINE FENOUILLET Fenouillet

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE FENOUILLET Fenouillet lundi 21 juillet 2025.

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE FENOUILLET

Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 19:00:00

fin : 2025-07-21 20:30:00

Date(s) :

2025-07-21

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE A FENOUILLET TRÉSOR D’HISTOIRE À CIEL OUVERT

De 19h00 à 20h30, départ du parking du village

Partons sur les traces des Vicomtes de Fenouillet et de la foi cathare.

Gratuit

Infos 04 68 59 07 57 06 25 82 00 04 (Guide de la visite)

Office de Tourisme du Fenouillèdes

Partenaire Mairie de Fenouillet

.

Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

English :

GUIDED HERITAGE TOUR OF FENOUILLET AN OPEN-AIR TREASURE TROVE OF HISTORY

7:00 pm to 8:30 pm, departure from village parking lot

Follow in the footsteps of the Viscounts of Fenouillet and the Cathar faith.

Free

Information: 04 68 59 07 57 ? 06 25 82 00 04 (Tour guide)

Fenouillèdes Tourist Office

Partner: Mairie de Fenouillet

German :

GEFÜHRTE TOUR DURCH DAS KULTURERBE IN FENOUILLET EIN SCHATZ DER GESCHICHTE UNTER FREIEM HIMMEL

Von 19:00 bis 20:30 Uhr, Start am Parkplatz des Dorfes

Begeben wir uns auf die Spuren der Vicomtes de Fenouillet und des Katharerglaubens.

Kostenlos

Infos: 04 68 59 07 57 ? 06 25 82 00 04 (Führer für die Besichtigung)

Fremdenverkehrsamt von Fenouillèdes

Partner: Rathaus von Fenouillet

Italiano :

VISITA GUIDATA AL PATRIMONIO DI FENOUILLET UN TESORO DI STORIA A CIELO APERTO

Dalle 19.00 alle 20.30, con partenza dal parcheggio del villaggio

Seguite le tracce dei Visconti di Fenouillet e della fede catara.

Gratuito

Informazioni: 04 68 59 07 57 ? 06 25 82 00 04 (guida turistica)

Ufficio del turismo di Fenouillèdes

Partner: Mairie de Fenouillet

Espanol :

VISITA GUIADA DEL PATRIMONIO DE FENOUILLET UN TESORO HISTÓRICO AL AIRE LIBRE

De 19:00 a 20:30 h, salida del aparcamiento del pueblo

Siga los pasos de los vizcondes de Fenouillet y de la fe cátara.

Gratis

Información: 04 68 59 07 57 ? 06 25 82 00 04 (Guía)

Oficina de Turismo de Fenouillèdes

Socio: Ayuntamiento de Fenouillet

L’événement VISITE GUIDÉE PATRIMOINE FENOUILLET Fenouillet a été mis à jour le 2025-07-02 par OTI FENOUILLEDES