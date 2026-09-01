Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Informations pratiques

Anglet

Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une visite guidée en deux temps : découverte du Parc Izadia et de l’association Les Vignes De Tuc d’Anglet.

Au fil d’un parcours retraçant l’histoire et la biodiversité du Parc Izadia, partez à la découverte d’une tradition ancestrale : le vin angloy. Le travail de l’association Les Vignes de Tuc, a permis de réintroduire la culture des vignes sur le sable dunaire tout en favorisant une stabilisation de l’arrière du littoral angloy.

Animé par la Direction de l’Environnement et l’association Les Vignes De Tuc d’Anglet.

Tout public.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet

L’événement Visite guidée patrimoniale : du Parc Izadia aux vignes d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Anglet