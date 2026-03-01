Visite guidée Paysage portuaire et point de vue artistique MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Visite guidée Paysage portuaire et point de vue artistique

Participez à cette visite durant laquelle l’art devient votre boussole pour comprendre le territoire portuaire !

La découverte commence autour du MuMa, face au port. Depuis l’esplanade, prenez le pouls de l’avant‑port gare maritime, entrée du port historique, anciens chantiers navals, grandes extensions industrielles… Un panorama indispensable pour comprendre ce paysage vivant et les mutations qui ont inspiré tant d’artistes.

Rejoignez ensuite une experte du MuMa, Musée d’art moderne André Malraux pour une visite guidée de l’exposition Ports en vues , présentée du 8 novembre 2025 au 5 avril 2026.

L’exposition réunit près de 120 œuvres, peintures, dessins, gravures, photographies, qui racontent comment le(s) port(s) ont été capturés, transformés et interprétés par les artistes. On y découvre des regards emblématiques et contrastés, du trait coloré de Dufy aux architectures précises de Basilico, des créations monumentales de JR aux visions scénographiées de Pierre et Gilles. Un parcours immersif qui révèle la force esthétique du paysage portuaire.

Puis cap sur le terrain. À bord du car, les paysages aperçus dans les œuvres réapparaissent grandeur nature quai Colbert, bassin Vétillart, établissements Caillard, terminal sucrier, portiques, écluse François Ier … Vous retrouvez les cadrages, les points de vue et les ambiances repérés au musée. Parfois fidèles. Parfois métamorphosés. Toujours saisissants.

C’est un voyage où l’art éclaire le territoire, et où le territoire donne vie aux œuvres.

Un aller‑retour captivant entre création et réalité.

