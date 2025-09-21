Visite guidée pédestre de deux communes peu connues de l’Ancien canton de Morteaux-Couliboeuf Église Sainte-Anne Norrey-en-Auge

RDV mairie, durée 1h30.

La Société Historique de l’Ancien Canton de Morteaux-Couliboeuf

Vous propose un parcours pédestre des communes de Norrey-en-Auge et Les Moutiers.

Vous aurez l’occasion de découvrir des lieux et histoires emblématiques de ces deux communes de l’ancien canton de Morteaux-Couliboeuf.

Des demeures anciennes château, manoirs , fermes …

, … Une église classée du XI ème siècle et l’association qui œuvre à sa préservation: Les amis de Sainte Anne de Norrey-en-Auge

et l’association qui œuvre à sa préservation: Les amis de Sainte Anne de Norrey-en-Auge Le mystère des 4 églises des Moutiers

des des Moutiers Les anciens commerces et métiers d’autrefois

et d’autrefois Le patrimoine agricole et ses techniques

et ses Le mystère qui se cache derrière l e nom de certaines rues

qui se cache derrière l Des récits de la Seconde Guerre Mondiale et les lieux qui s’y rattachent

de la et les qui s’y rattachent Une plongée dans les années 40 grâce à l’épicerie-buvette Chez Marcel qui cloturera la visite

Départs Mairie de Norrey-en-Auge: 11 route de l’église 14620

Parcours Pédestre le Dimanche 21 à 14h30

Possibilité de faire le parcours par vous même grâce à un livret à récupérer Chez Marcel 1 rue du Mesnil à Norrey-en-Auge le samedi à partir de 14h30 et le dimanche à partir de 11h. Chez Marcel fêtera son ouverture lors de ces journées, n’hésitez pas à découvrir leur fabuleux programme sur leur page facebook: ChezMarcelFacebook

Pour toutes questions:

Mail : sh.morteauxcouliboeuf@gmail.com

Instagram : SHACMC14

Facebook

