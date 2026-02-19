Visite guidée Périgueux 2000 ans d’histoire Départ devant l’entrée du Musée Vesunna Périgueux

Visite guidée Périgueux 2000 ans d’histoire Départ devant l’entrée du Musée Vesunna Périgueux jeudi 5 mars 2026.

Départ devant l’entrée du Musée Vesunna 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux Dordogne

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-03-05 2026-03-12 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-09 2026-04-11 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28

La ville conserve des trésors de la période gallo-romaine en passant par les murailles médiévales, les façades richement ornées de la renaissance et sa célèbre cathédrale du XIXème siècle.

Durée 2h

RDV Devant l’entrée du Musée Vesunna   .

Départ devant l’entrée du Musée Vesunna 20 Rue du 26ème R.I. Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

