Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Le Puy Saint-Front conserve des trésors de 10 siècles avec les murailles médiévales, les façades richement ornées de la renaissance et sa célèbre cathédrale du XIXème siècle.

Partez à la découverte du Puy Saint Front, berceau historique de Périgueux et véritable joyau d’architecture. Cette visite immersive vous transporte à travers dix siècles d’Histoire, des origines du quartier au rayonnement de la cathédrale Saint-Front, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Laissez-vous guider dans un dédale de ruelles pittoresques, admirez les façades sculptées, les vestiges d’édifices religieux et les secrets bien gardés d’un quartier où le passé continue de vibrer.

À découvrir

L’histoire fascinante de la cathédrale Saint-Front

Les ruelles et placettes chargées d’Histoire

L’évolution architecturale au fil des siècles

Anecdotes et légendes locales

Office de tourisme Destination Périgueux 9 Bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire

Puy Saint-Front boasts treasures dating back 10 centuries, with its medieval walls, richly ornate Renaissance facades and famous 19th-century cathedral.

German : Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire

Le Puy Saint-Front bewahrt mit den mittelalterlichen Stadtmauern, den reich verzierten Renaissancefassaden und seiner berühmten Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert Schätze aus zehn Jahrhunderten.

Italiano :

Le Puy Saint-Front vanta tesori risalenti a 10 secoli fa, con le sue mura medievali, le facciate rinascimentali riccamente decorate e la famosa cattedrale del XIX secolo.

Espanol : Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire

Le Puy Saint-Front atesora tesoros que datan de hace 10 siglos, con sus murallas medievales, sus fachadas renacentistas ricamente decoradas y su famosa catedral del siglo XIX.

