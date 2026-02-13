Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux
Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire
Office de tourisme Destination Périgueux 9 Bis Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-05 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29
Le Puy Saint-Front conserve des trésors de 10 siècles avec les murailles médiévales, les façades richement ornées de la renaissance et sa célèbre cathédrale du XIXème siècle.
Partez à la découverte du Puy Saint Front, berceau historique de Périgueux et véritable joyau d’architecture. Cette visite immersive vous transporte à travers dix siècles d’Histoire, des origines du quartier au rayonnement de la cathédrale Saint-Front, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Laissez-vous guider dans un dédale de ruelles pittoresques, admirez les façades sculptées, les vestiges d’édifices religieux et les secrets bien gardés d’un quartier où le passé continue de vibrer.
À découvrir
L’histoire fascinante de la cathédrale Saint-Front
Les ruelles et placettes chargées d’Histoire
L’évolution architecturale au fil des siècles
Anecdotes et légendes locales
Réservation à l’Office de Tourisme ou sur la billeterie en ligne
Visite au départ de l’Office de Tourisme de Périgueux .
Office de tourisme Destination Périgueux 9 Bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
English : Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire
Puy Saint-Front boasts treasures dating back 10 centuries, with its medieval walls, richly ornate Renaissance facades and famous 19th-century cathedral.
