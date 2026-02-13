Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-05-14

Le Puy Saint-Front conserve des trésors de 10 siècles avec les murailles médiévales, les façades richement ornées de la renaissance et sa célèbre cathédrale du XIXème siècle.

Partez à la découverte du Puy Saint Front, berceau historique de Périgueux et véritable joyau d’architecture. Cette visite immersive vous transporte à travers dix siècles d’Histoire, des origines du quartier au rayonnement de la cathédrale Saint-Front, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Laissez-vous guider dans un dédale de ruelles pittoresques, admirez les façades sculptées, les vestiges d’édifices religieux et les secrets bien gardés d’un quartier où le passé continue de vibrer.

À découvrir

L’histoire fascinante de la cathédrale Saint-Front

Les ruelles et placettes chargées d’Histoire

L’évolution architecturale au fil des siècles

Anecdotes et légendes locales

English : Visite guidée Périgueux Puy Saint-Front 10 siècles d’Histoire

Puy Saint-Front boasts treasures dating back 10 centuries, with its medieval walls, richly ornate Renaissance facades and famous 19th-century cathedral.

