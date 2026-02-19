Visite guidée Périgueux Toits de la Cathédrale Saint Front Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Visite guidée Périgueux Toits de la Cathédrale Saint Front

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-10 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-14

Découvrez les toits de la cathédrale Saint-Front ! Grimpez au sommet de ce joyau UNESCO et admirez une vue imprenable sur Périgueux. Une expérience unique entre architecture et histoire, idéale pour les amateurs de patrimoine et de panoramas exceptionnels !

RESERVATION UNIQUEMENT REGLEMENT 15MN AVANT LE DEPART DE VISITES, A L’OFFICE DE TOURISME 9BIS PLACE DU CODERC.

Sous réserve de conditions météo favorable.

La visite est accessible à partir de 8 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Visite proposée en Français. .

Office de tourisme Destination Périgueux 9B Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

