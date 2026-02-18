Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux

Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux

Office de Tourisme 12 Place de la Liberté Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-04-02 16:15:00

Date(s) :

2026-04-02

Notre guide vous propose de découvrir l’histoire de cette Petite Cité de Caractère®, des lavoirs et des principaux éléments architecturaux (maison à colombages, monuments citoyens…) au travers de quelques anecdotes de la vie locale. Visite assurée si inscription de 5 personnes minimum ; sur réservation obligatoire. Cette visite est une visite guidée pédestre de la ville de Pontrieux. Il ne s’agit pas de la balade en barque commentée permettant de découvrir les 50 lavoirs de la ville. .

Office de Tourisme 12 Place de la Liberté Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 14 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Pontrieux a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol