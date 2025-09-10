VISITE GUIDÉE PÉZENAS CENTRE HISTORIQUE ET MUSEE DE VULLIOD-SAINT-GERMAIN Pézenas

20 Place du 14 juillet Pézenas Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-09-10 2025-10-22 2025-10-29

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir les hôtels particuliers, témoins du faste d’une cité, capitale politique du Languedoc au XVIIe siècle. La visite guidée se poursuit au Musée de Vulliod-Saint-Germain, ancien hôtel particulier qui abrite de riches collections insoupçonnables des 17e, 18e et 19e siècles tapisseries d’Aubusson cabinets d’inspiration Renaissance, faïences de Montpellier, Marseille, Moustiers, la salle consacrée à Molière avec son illustre fauteuil et d’autres œuvres dignes d’un grand musée.

20 Place du 14 juillet Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 pezenas@capdagde.com

English :

Accompanied by a guide, come and discover the town’s private mansions, witnesses to the splendor of a city that was the political capital of Languedoc in the 17th century. The guided tour continues at the Musée de Vulliod-Saint-Germain, a former mansion housing rich, unsuspected collections from the 17th, 18th and 19th centuries.

German :

Entdecken Sie in Begleitung eines Fremdenführers die Herrenhäuser, die vom Prunk einer Stadt zeugen, die im 17. Jahrhundert die politische Hauptstadt des Languedoc war. Die Führung wird im Musée de Vulliod-Saint-Germain fortgesetzt, einem ehemaligen Privathaus, das reiche, ungeahnte Sammlungen aus dem 17., 18. und 19.

Italiano :

Accompagnati da una guida, venite a scoprire i palazzi privati della città, testimoni dello splendore di una città che nel XVII secolo era la capitale politica della Linguadoca. La visita guidata prosegue al Musée de Vulliod-Saint-Germain, un’antica casa di città che ospita ricche e insospettabili collezioni del XVII, XVIII e XIX secolo.

Espanol :

Acompañado por un guía, venga a descubrir las mansiones privadas de la ciudad, testigos del esplendor de una ciudad que fue capital política del Languedoc en el siglo XVII. La visita guiada continúa en el Museo de Vulliod-Saint-Germain, antigua casa consistorial que alberga ricas e insospechadas colecciones de los siglos XVII, XVIII y XIX.

