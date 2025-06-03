VISITE GUIDÉE PHARMACIE DE L’ANCIEN HÔPITAL Mende

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-16

2025-09-02 2025-09-05 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-23 2025-09-26 2025-09-30

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir), avec un guide conférencier, la pharmacie du XIXème siècle de l’ancien hôpital de la ville de Mende.

La Pharmacie a été restaurée entre 2018 et 2020 et dispose d’un mobilier ainsi que d’une collection d’ustensiles dédiées à la santé.

ATTENTION la visite du jeudi 26 juin sera couplée avec une visite du centre-historique.

Durée environ 1h15

Tarif gratuit jusqu’à 9 ans 3 € par enfant de 10 à 18 ans & 5 € par adulte.

Information & réservation Office de Tourisme Mende Cœur de Lozère T. 04 66 94 00 23

Rendez-vous et départ de l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

