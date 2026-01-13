Visite guidée Pierre Amourette Exposition Autour de la terre La Loupe
Visite guidée Pierre Amourette Exposition Autour de la terre La Loupe dimanche 1 février 2026.
Visite guidée Pierre Amourette Exposition Autour de la terre
La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 15:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Visite guidée dans le cadre de l’exposition Autour de la Terre à La Trésorerie située à La Loupe.
À l’occasion de sa réouverture, La Trésorerie a le plaisir de présenter l’exposition Autour de la Terre . L’exposition réunit dix artistes sculpteurs, céramistes et artisans dont les pratiques se rencontrent autour d’une matière commune l’argile.
L’artiste Pierre Amourette vous propose une visite guidée.
Sur inscription. .
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 31 98 93 contact@eca-latresorerie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour as part of the Around the Earth exhibition at La Trésorerie in La Loupe.
L’événement Visite guidée Pierre Amourette Exposition Autour de la terre La Loupe a été mis à jour le 2026-01-13 par OTs DU PERCHE