VISITE GUIDÉE PIERRES SÈCHES, BIEN FRAÎCHES

l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : 8 – 8 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-06-11 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-11 2026-07-09 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-20 2026-09-10 2026-10-08 2026-10-29

Le temps d’une courte balade, penchez vous sur ces murs, découvrez leurs secrets, admirez leur diversité et l’art des bâtisseurs, envisagez l’avenir !Une visite passionnante, loin des sentiers bétonnés.

Les murets de pierres sèches sont des marqueurs forts de l’identité cévenole. Ils sont si nombreux et si courants qu’on oublierait presque de les regarder ! Ce savoir-faire millénaire a failli se perdre… et connaît aujourd’hui un fantastique renouveau autour de l’Ecole des Bâtisseurs en Pierres Sèches.

Le temps d’une courte balade, penchez-vous sur ces murs, découvrez leurs secrets, admirez leur diversité et l’art des bâtisseurs, envisagez l’avenir ! Une visite passionnante, bien loin des sentiers bétonnés.

Public : adultes ados. Non accessible en fauteuil, sauf groupe privatif.

Durée : 2h .

l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

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English :

During a short stroll, take a look at these walls, discover their secrets, admire their diversity and the art of their builders, and look to the future! A fascinating visit, far from the concrete paths.

L’événement VISITE GUIDÉE PIERRES SÈCHES, BIEN FRAÎCHES Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère