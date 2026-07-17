Visite guidée – pigeonnier du château de Haut Éclair, Château de Haut Eclair Nogent le Bernard, Nogent-le-Bernard

Informations pratiques

Visite guidée – pigeonnier du château de Haut Éclair Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Haut Eclair Nogent le Bernard Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Datant de la fin du XVIème siècle, le château de Haut Eclair aurait été bâti, d’après certaines hypothèses, à l’emplacement d’un ancien édifice médiéval.

Lors de la Révolution, Haut Eclair est le théâtre d’actions de chouannerie menées par les filles de Sallet qui étaient considérées comme les « héroïnes et les amazones de l’ancienne chouannerie ».

A la fin du XIXème, le château est vendu à Georges Delante, maire de la commune qui offre à la mairie la possibilité de le racheter à un prix avantageux pour y installer l’école publique de filles qui sera des années plus tard transformée en école maternelle.

En 2004, suite au transfert de l’école, la Communauté de Communes prend la compétence pour gérer le site. Des travaux sont alors entrepris afin de réhabiliter les lieux. La première phase des travaux s’est achevée en 2009 permettant au château d’accueillir à nouveau de nombreuses personnes et retrouver le faste des fêtes d’autrefois lors de somptueuses réceptions.

Récemment, la dernière phase de travaux a permis de restaurer le pigeonnier. De forme circulaire, il abrite 2 niveaux. Il porte l’inscription 1611 sur la porte. Le premier niveau servait de salle de garde. Percés de meurtrières, c’était un lieu de surveillance et de refuge. A l’étage, on peut y voir 800 boulins,

Notre guide conférencière vous contera l’histoire mystèrieuse et parfois tumultueuse de ce château. A ses côtés et par petits groupes, vous pourrez découvrir le pigeonnier habituellement fermé à la visite. (Pigeonnier accessible par un escalier en colimaçon, non accessible PMR).

Château de Haut Eclair Nogent le Bernard rue Basse Nogent le Bernard Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire 0243520134 https://chateaudehauteclair.jimdofree.com/

Datant de la fin du XVIème siècle, le château de Haut Eclair aurait été bâti, d’après certaines hypothèses, à l’emplacement d’un ancien édifice médiéval.

CDC Maine Saosnois