Visite guidée Plongée au cœur du chantier de la chatière Terminal de la Citadelle Le Havre

Entrez dans les coulisses d’un chantier hors norme la fabrication des Accropodes™, ces blocs massifs de béton au design si particulier, indispensables à la construction de la future digue de la chatière.

Accompagnés des professionnels du chantier et d’experts de la construction maritime, vous découvrirez comment ces blocs sont produits, contrôlés, déplacés et stockés avant d’être posés en mer. Une immersion rare au cœur d’un site industriel, aussi impressionnant que méthodique.

Sur le terminal d’Osaka, vous assisterez aux coulages quotidiens 180 m³ de béton par jour, répartis dans 60 moules organisés en deux lignes de fabrication de 200 mètres. Chaque Accropodes™ est démoulé le lendemain, puis entre dans un cycle de séchage de 28 jours avant d’être déclaré prêt.

Après démoulage, chaque Accropode™ est vérifié pour garantir sa solidité face aux vagues et aux tempêtes.

Une visite exceptionnelle pour comprendre comment naît un ouvrage maritime du béton qui coule… À la digue qui protège un chenal.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite et de vous munir obligatoirement de votre pièce d’identité.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès à la zone de chantier.

À partir de 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

