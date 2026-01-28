Visite guidée Plongez au cœur de la forêt du Pignada Forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Visite guidée Plongez au cœur de la forêt du Pignada

Forêt du Pignada, Anglet

11 février 2026

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Comment fonctionne une forêt ? Quelles sont ses interactions avec le vivant ? Comment l’observer ? … Autant de questions, que de réponses ! Les forêts sont des écosystèmes extrêmement développés.

Au cours de cette visite, les techniciens vous dévoileront les clés de lecture pour mieux connaitre cette forêt péri-urbaine de 220 hectares.

A cette occasion, découvrez son histoire, son identité, son patrimoine naturel, ses usages ainsi que les modes de gestion utilisés en faveur de la préservation de la biodiversité.

Animé par l’Office National des forêts et la Direction de l’Environnement.

Tout public à partir de 10 ans. .

