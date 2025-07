Visite guidée Poésie urbaine, street art à Mulhouse Mulhouse

1 avenue Robert Schuman Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-23 10:15:00

fin : 2025-12-26 12:15:00

2025-08-23 2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-26

En partie sorti de la clandestinité et de l’illégalité, le street art a pris une place de plus en plus importante dans les villes, en particulier celles qui ont hérité d’un important patrimoine industriel. Il est aujourd’hui recherché, admiré, collectionné. D’oeuvres sauvages à des commandes publiques ou privées, il se joue aujourd’hui de l’espace public et donne de nouvelles couleurs à la ville. Esthétique, drôle, revendicatif, il profite d’un engouement sans précédent. Mulhouse n’a bien entendu pas résisté e t les oeuvres ont fleuri sur les murs et le mobilier urbain. La ville, où le graffiti sauvage occupe déjà une place importante, a vu émerger de nombreux talents.

D’Inti à C215, d’Oak Oak à Clet, les grands noms du street art ont marqué la ville de leur empreinte. A ces artistes s’ajoutent une riche scène locale de graffiti et de nombreuses sculptures et installations au fil desquels Mulhouse se dévoile sous un autre jour. .

English :

Having partly emerged from clandestinity and illegality, street art has taken on an increasingly important role in towns and cities, particularly those that have inherited a significant industrial heritage. Today, it is sought-after, admired and collected. From wild works to public or private commissions, street art now plays with public space, bringing new colors to the city.

German :

Die Street Art ist zum Teil aus dem Untergrund und der Illegalität herausgekommen und hat in den Städten einen immer wichtigeren Platz eingenommen, vor allem in jenen, die ein großes industrielles Erbe geerbt haben. Heute wird sie gesucht, bewundert und gesammelt. Von wilden Werken bis hin zu öffentlichen oder privaten Aufträgen spielt sie heute mit dem öffentlichen Raum und verleiht der Stadt neue Farben.

Italiano :

Emersa in parte dalla clandestinità e dall’illegalità, la street art ha assunto un ruolo sempre più importante nelle città, in particolare in quelle che hanno ereditato un significativo patrimonio industriale. Oggi è ricercata, ammirata e collezionata. Dalle opere selvagge alle commissioni pubbliche o private, la street art sta conquistando gli spazi pubblici e porta nuovi colori alla città.

Espanol :

Surgido en parte de la clandestinidad y la ilegalidad, el arte callejero ha adquirido un papel cada vez más importante en las ciudades, sobre todo en las que han heredado un importante patrimonio industrial. Ahora es buscado, admirado y coleccionado. Desde obras salvajes hasta encargos públicos o privados, el arte callejero se apodera hoy de los espacios públicos y aporta nuevos colores a la ciudad.

