Visite guidée Poésies de polychromies Musée de Sens Sens

Visite guidée Poésies de polychromies

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Le musée renferme de nombreux témoignages de couleurs disparues, rêvées ou miraculeusement préservées depuis des siècles. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Poésies de polychromies

L’événement Visite guidée Poésies de polychromies Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais