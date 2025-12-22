Visite guidée: Pornic, rues et chemins, Place de la Gare Pornic

Visite guidée: Pornic, rues et chemins

Place de la Gare Office du Tourisme Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-10 16:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Tartifume, quel drôle de nom !

Avec Florence, vous cheminerez dans la ville haute et ses faubourgs afin de découvrir la dénomination des plus anciennes voies, places et escaliers de Pornic.

Laissez-vous conter les petites histoires des rues et chemins de la cité Bourg aux Moines, places



Informations pratiques

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic.

Départ esplanade passage du Rocher Rue du Marechal Foch, 44210 Pornic

Billets en vente dans tous les Offices de Tourisme Destination Pornic (la Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, Saint-Michel-Chef-Chef et Villeneuve-en-Retz).

Possibilité d’acheter votre billet sur notre site internet en cliquant sur Réservation en ligne.

Prévoir des chaussures confortables car plusieurs escaliers à emprunter.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler si les conditions climatiques sont défavorables ou faute du minimum de participants (5 personnes payantes).

Billet non échangeable non remboursable

.

Place de la Gare Office du Tourisme Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tartifume, what a funny name!

Join Florence on a tour of the upper town and its suburbs to discover the names of Pornic’s oldest streets, squares and staircases.

Let us tell you the little stories of the city’s streets and lanes: Bourg aux Moines, squares and staircases

L’événement Visite guidée: Pornic, rues et chemins Pornic a été mis à jour le 2025-12-22 par I_OT Pornic