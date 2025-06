Visite guidée Port 2000 par la mer Le Havre 9 juillet 2025 13:45

Embarquez pour une traversée guidée dans Port 2000.

A bord du bateau de Vedettes Baie de Seine, vous vivrez l’arrivée de la même façon que les 1 800 porte-conteneurs qui franchissent les digues chaque année.

Pendant 1h30, laissez-vous guider au plus près des terminaux à conteneurs et des infrastructures impressionnantes qui font battre le cœur du commerce maritime international.

A vos côtés, un docker partagera avec vous son regard de terrain, ses anecdotes et les petites histoires qui font la vie du port.

Grues, quais, escales, manœuvres vous verrez tout depuis l’eau, comme les marins qui y entrent chaque jour. Une visite idéale pour tous les curieux du monde portuaire, en famille, entre amis ou en solo !

Point de rendez-vous Digue Charles Olsen (visite en bateau).

Durée 1h45 Réservation obligatoire.

Digue Charles Olsen

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Visite guidée Port 2000 par la mer

Embark on a guided crossing of Port 2000.

Aboard the Vedettes Baie de Seine boat, you’ll experience the arrival in the same way as the 1,800 container ships that cross the dykes every year.

For 1h30, let us guide you through the container terminals and impressive infrastructures that are the heartbeat of international maritime trade.

Alongside you, a dockworker will share his first-hand experience, anecdotes and the little stories that make up port life.

Cranes, quays, ports of call, maneuvers: you’ll see it all from the water, just like the sailors who enter every day. An ideal visit for all those curious about the port world, with family, friends or on their own!

Meeting point Charles Olsen breakwater (boat tour).

Duration: 1h45 Reservations required.

German :

Gehen Sie an Bord für eine geführte Überfahrt durch Port 2000.

An Bord des Schiffes von Vedettes Baie de Seine erleben Sie die Ankunft auf die gleiche Weise wie die 1 800 Containerschiffe, die jedes Jahr die Deiche überqueren.

Lassen Sie sich 1,5 Stunden lang an den Containerterminals und der beeindruckenden Infrastruktur, die das Herz des internationalen Seehandels höher schlagen lässt, vorbeiführen.

An Ihrer Seite ist ein Hafenarbeiter, der seinen Blick aus der Praxis, seine Anekdoten und die kleinen Geschichten, die das Leben im Hafen ausmachen, mit Ihnen teilt.

Kräne, Kais, Zwischenstopps, Manöver: Sie werden alles vom Wasser aus sehen, genau wie die Seeleute, die jeden Tag in den Hafen einlaufen. Ein idealer Besuch für alle, die neugierig auf die Welt des Hafens sind, ob mit der Familie, mit Freunden oder allein!

Treffpunkt: Charles-Olsen-Damm (Besichtigung mit dem Boot).

Dauer: 1 Std. 45 Min. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Imbarcatevi per una traversata guidata di Port 2000.

A bordo del battello Vedettes Baie de Seine, vivrete l’arrivo allo stesso modo delle 1.800 navi container che ogni anno attraversano le dighe.

Per un’ora e mezza, lasciatevi guidare il più vicino possibile ai terminal per container e alle imponenti infrastrutture che sono il cuore del commercio marittimo internazionale.

Accanto a voi, un lavoratore portuale condividerà con voi la sua esperienza diretta, i suoi aneddoti e le piccole storie che compongono la vita portuale.

Gru, banchine, scali, manovre: vedrete tutto dall’acqua, proprio come i marinai che vi entrano ogni giorno. È una visita ideale per chiunque sia interessato al mondo dei porti, che sia in famiglia, con amici o da solo!

Punto d’incontro: Frangiflutti Charles Olsen (tour in barca).

Durata: 1h45 Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Embarque en una travesía guiada por Puerto 2000.

A bordo del barco Vedettes Baie de Seine, vivirá la llegada del mismo modo que los 1.800 portacontenedores que atraviesan los diques cada año.

Durante una hora y media, déjese guiar lo más cerca posible de las terminales de contenedores y de las impresionantes infraestructuras que constituyen el corazón del comercio marítimo internacional.

Junto a usted, un estibador compartirá con usted su experiencia de primera mano, sus anécdotas y las pequeñas historias que conforman la vida portuaria.

Grúas, muelles, escalas, maniobras: lo verá todo desde el agua, igual que los marineros que entran cada día. Es una visita ideal para cualquier persona interesada en el mundo de los puertos, ya sea en familia, con amigos o solo

Punto de encuentro: Rompeolas Charles Olsen (visita en barco).

Duración: 1h45 Imprescindible reservar.

