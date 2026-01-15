Visite guidée Port 2000 par la terre Terminal de la Citadelle Le Havre

Visite guidée Port 2000 par la terre

Port 2000 n’est pas seulement un terminal, c’est une véritable ville logistique où chaque mouvement compte.

Ses 4,2 km de quais, ses 30 portiques et ses dizaines de cavaliers orchestrent un ballet continu pour accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Avec un trafic moyen de 3.1 millions d’EVP, ce site impressionne par son envergure et son activité.

Cette visite vous plonge dans la réalité d’un hub stratégique, où technologie et organisation se conjuguent pour faire circuler des millions de tonnes de marchandises. Une expérience unique pour comprendre comment ce site relie Le Havre aux grandes routes maritimes internationales.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

À partir de 12 ans.

Réservation obligatoire. .

