Visite guidée : portes ouvertes et secrets d’histoire à l’église, Église Saint-Martin, Arnières-sur-Iton

Informations pratiques

Visite guidée : portes ouvertes et secrets d’histoire à l’église Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune d’Arnières-sur-Iton vous invite à pousser les portes de son église paroissiale. Niché au cœur de la vallée de l’Iton, cet édifice ouvre ses portes pour un après-midi de découverte et de partage.

Le samedi 19 septembre, profitez de visites guidées gratuites pour explorer la richesse architecturale, l’histoire et les trésors cachés de ce monument local. Guidés par des passionnés, vous découvrirez l’évolution du bâtiment à travers les siècles, la symbolique de son mobilier et les anecdotes qui font l’âme du patrimoine arniérois.

Une belle opportunité de porter un nouveau regard sur ce repère incontournable du paysage local !

Église Saint-Martin 10 Rue Aristide Briand, 27180 Arnières-sur-Iton Arnières-sur-Iton 27180 Eure Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la commune d’Arnières-sur-Iton vous invite à pousser les portes de son église paroissiale. Niché au cœur de la vallée de l’Iton, cet édifice…

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