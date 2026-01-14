Visite guidée portrait de femmes Sélestat

Visite guidée portrait de femmes

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Les élèves du lycée Koeberlé vous proposent de parcourir Sélestat lors d’une visite théâtralisée à la rencontre de quelques femmes qui ont marqué la ville.

En partenariat avec le lycée Koeberlé, enseignement théâtre. .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Students from the Lycée Koeberlé take a theatrical tour of Sélestat to meet some of the women who have left their mark on the town

